HLC

إن HealthLink هي منصة ثورية قائمة على تقنية بلوكتشين، تربط بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والمبتكرين لإنشاء منظومة رعاية صحية عالمية آمنة وشفافة وفعالة. من خلال الجمع بين أمان تقنية بلوكتشين وكفاءة الذكاء الاصطناعي، تُمكّن HealthLink المستخدمين من خلال خزائن طبية مشفرة، وخدمات طب عن بُعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحوافز صحية مبتكرة، مما يوفر رعاية صحية متاحة للجميع وبأسعار معقولة وجودة عالية للعالم.

اسم العملة المشفرةHLC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

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إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةإن HealthLink هي منصة ثورية قائمة على تقنية بلوكتشين، تربط بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى والمبتكرين لإنشاء منظومة رعاية صحية عالمية آمنة وشفافة وفعالة. من خلال الجمع بين أمان تقنية بلوكتشين وكفاءة الذكاء الاصطناعي، تُمكّن HealthLink المستخدمين من خلال خزائن طبية مشفرة، وخدمات طب عن بُعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحوافز صحية مبتكرة، مما يوفر رعاية صحية متاحة للجميع وبأسعار معقولة وجودة عالية للعالم.

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