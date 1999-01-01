HENLO

إن Henlo هي عملة ميم حاضنة من قِبل The Honey Jar، أكبر منظمة طائفية في بيراتشين. هي عملة عديمة الفائدة، لكنها مُدمجة على نطاق واسع في منظومة بيراتشين. هنلو أكثر من مجرد عملة ميم؛ إنها نبض موجة ثقافية جديدة على بيراتشين. تتكامل Henlo مع نموذج إجماع إثبات السيولة الثوري في بيراتشين، مما يُحوّل كل ضحكة، وكل ميم، وكل معاملة إلى جزء من مكافآت كتلة السلسلة، مما يجعل المتعة جزءًا لا يتجزأ من نمو المنظومة.

اسم العملة المشفرةHENLO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBERACHAIN

مقدمةإن Henlo هي عملة ميم حاضنة من قِبل The Honey Jar، أكبر منظمة طائفية في بيراتشين. هي عملة عديمة الفائدة، لكنها مُدمجة على نطاق واسع في منظومة بيراتشين. هنلو أكثر من مجرد عملة ميم؛ إنها نبض موجة ثقافية جديدة على بيراتشين. تتكامل Henlo مع نموذج إجماع إثبات السيولة الثوري في بيراتشين، مما يُحوّل كل ضحكة، وكل ميم، وكل معاملة إلى جزء من مكافآت كتلة السلسلة، مما يجعل المتعة جزءًا لا يتجزأ من نمو المنظومة.

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