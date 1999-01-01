GX

إن Grindery هي شركة ناشئة تابعة لـ Binancelabs تعمل على تبسيط التعامل مع الكريبتو من خلال أول محفظة ذاتية الحفظ في تيليجرام. يمكنك إرسال الكريبتو بسهولة مثل الرسائل عبر البلوكتشين المتعدد باستخدام خزان الوقود المدفوع مسبقًا. ما عليك سوى استخدام معرّفات التيليجرام بدلاً من عناوين المحفظة المعقدة، كل ذلك دون مغادرة التطبيق. تلتقي الحفظ الذاتي الحقيقي مع راحة سلاسل الكتل المتعددة.

اسم العملة المشفرةGX

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامMATIC

مقدمةإن Grindery هي شركة ناشئة تابعة لـ Binancelabs تعمل على تبسيط التعامل مع الكريبتو من خلال أول محفظة ذاتية الحفظ في تيليجرام. يمكنك إرسال الكريبتو بسهولة مثل الرسائل عبر البلوكتشين المتعدد باستخدام خزان الوقود المدفوع مسبقًا. ما عليك سوى استخدام معرّفات التيليجرام بدلاً من عناوين المحفظة المعقدة، كل ذلك دون مغادرة التطبيق. تلتقي الحفظ الذاتي الحقيقي مع راحة سلاسل الكتل المتعددة.

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