تُحرّك GVNR السيولة الخاملة عبر إدخال بيتكوين إلى التمويل اللامركزي بأمان. يُمكن للمستخدمين رهن عملات بيتكوين الأصلية ($BTC) دون المساس بالثقة أو إثارة أحداث خاضعة للضريبة عن طريق التغليف أو الربط، مما يُطلق العنان لإمكاناتها كقوة دافعة للابتكار عبر السلاسل.

اسم العملة المشفرةGVNR

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول7,200,000

الحد الأقصى للعرض0

إجمالي العرض20,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُحرّك GVNR السيولة الخاملة عبر إدخال بيتكوين إلى التمويل اللامركزي بأمان. يُمكن للمستخدمين رهن عملات بيتكوين الأصلية ($BTC) دون المساس بالثقة أو إثارة أحداث خاضعة للضريبة عن طريق التغليف أو الربط، مما يُطلق العنان لإمكاناتها كقوة دافعة للابتكار عبر السلاسل.

