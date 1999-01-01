GRASSITO

$GRASSITO هي عملة ميم يقودها TOM، وهي شخصية معروفة في نظام سولانا البيئي (المؤسس المشارك لـ BONK ومؤسس GraphiteProto)، مع صورة ضفدع العشب الفريدة وتأثير المؤسس كنقاط بيع أساسية.

اسم العملة المشفرةGRASSITO

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$GRASSITO هي عملة ميم يقودها TOM، وهي شخصية معروفة في نظام سولانا البيئي (المؤسس المشارك لـ BONK ومؤسس GraphiteProto)، مع صورة ضفدع العشب الفريدة وتأثير المؤسس كنقاط بيع أساسية.

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