GRAFI

Grafilab هو نظام بيئي ثوري للذكاء الاصطناعي يُمكّن الجميع، من المستخدمين العاديين إلى المطورين، من المشاركة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. من خلال منصة CeDePIN Cloud وCo-Builder ومنصة متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُمكن للمستخدمين نشر تطبيقات/وكلاء الذكاء الاصطناعي وتدريبهم وتحقيق الربح بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة. تُشكّل طبقة بيانات الذكاء الاصطناعي جوهر Grafilab، والتي تضمن سلامة البيانات وملكيتها وشفافيتها، مما يُهيئ بيئة موثوقة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه تجاريًا. تُزيل Grafilab عوائق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتُقود التطور نحو الذكاء الاصطناعي العام.

اسم العملة المشفرةGRAFI

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2,100,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةGrafilab هو نظام بيئي ثوري للذكاء الاصطناعي يُمكّن الجميع، من المستخدمين العاديين إلى المطورين، من المشاركة في ابتكارات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها. من خلال منصة CeDePIN Cloud وCo-Builder ومنصة متجر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يُمكن للمستخدمين نشر تطبيقات/وكلاء الذكاء الاصطناعي وتدريبهم وتحقيق الربح بسهولة دون الحاجة إلى خبرة تقنية عميقة. تُشكّل طبقة بيانات الذكاء الاصطناعي جوهر Grafilab، والتي تضمن سلامة البيانات وملكيتها وشفافيتها، مما يُهيئ بيئة موثوقة لتطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه تجاريًا. تُزيل Grafilab عوائق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي وتُقود التطور نحو الذكاء الاصطناعي العام.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
GRAFI/USDT
Grafi
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (GRAFI)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
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تداولات السوق
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