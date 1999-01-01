GORILLABSC

$GORILLA هو عملة ميم مبنية على ثقافة "القردة" في مجتمع الكريبتو، وترمز إلى روح المستثمرين الأفراد المتحدين في مواجهة عمالقة السوق دون خوف. بشعارها الأساسي "Apes together strong" (القردة أقوى معًا)، تتميز بصور رمزية ساخرة لمتداولين يرتدون أزياء الغوريلا، ما يعكس رسالة "الأيدي الماسية" والتحدي الجريء لحيتان السوق.

اسم العملة المشفرةGORILLABSC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمة$GORILLA هو عملة ميم مبنية على ثقافة "القردة" في مجتمع الكريبتو، وترمز إلى روح المستثمرين الأفراد المتحدين في مواجهة عمالقة السوق دون خوف. بشعارها الأساسي "Apes together strong" (القردة أقوى معًا)، تتميز بصور رمزية ساخرة لمتداولين يرتدون أزياء الغوريلا، ما يعكس رسالة "الأيدي الماسية" والتحدي الجريء لحيتان السوق.

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