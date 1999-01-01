GLONK

مشروع GLONK هي عملة ميمية مستوحاة من الزواحف الخضراء من سلسلة "فلانمالز" لريكي جيرفيه، ترمز إلى نمط حياة قائم على "الاستلقاء" والعدمية. رسالتها الأساسية هي: "عدم القيام بأي شيء هو أيضًا خيار". حظيت العملة باهتمام السوق ونقاشات حادة بفضل المنافسة المباشرة بين Bonk وأعضاء فريق Pump، Alon وTOM، على منصات مختلفة، بالإضافة إلى الدعم العلني من المؤسسين أنفسهم.

اسم العملة المشفرةGLONK

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع GLONK هي عملة ميمية مستوحاة من الزواحف الخضراء من سلسلة "فلانمالز" لريكي جيرفيه، ترمز إلى نمط حياة قائم على "الاستلقاء" والعدمية. رسالتها الأساسية هي: "عدم القيام بأي شيء هو أيضًا خيار". حظيت العملة باهتمام السوق ونقاشات حادة بفضل المنافسة المباشرة بين Bonk وأعضاء فريق Pump، Alon وTOM، على منصات مختلفة، بالإضافة إلى الدعم العلني من المؤسسين أنفسهم.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
GLONK/USDT
Glonk
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (GLONK)
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مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
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