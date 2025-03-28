GHIBLI

يمكن لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور على غرار الرسوم المتحركة تمثل جماليات هاياو ميازاكي في استوديو Ghibli.

اسم العملة المشفرةGHIBLI

التصنيفNo.1481

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.46%

المعروض المتداول999,887,958.156425

إجمالي العرض0

إجمالي العرض999,887,958.156425

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.04149693883334753,2025-03-28

أدنى سعر0.002744050384351501,2025-05-24

البلوكتشين العامSOL

مقدمةيمكن لأي شخص استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور على غرار الرسوم المتحركة تمثل جماليات هاياو ميازاكي في استوديو Ghibli.

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