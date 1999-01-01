GET

صُمم GET ليكون توكن يواكب تطور قطاع الترفيه، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لـ Web3. وتتوافق خصائص Web3، مثل ديمقراطية صنع القرار وسرعة توزيع القيمة، بشكل كبير مع مجموعة حالات الاستخدام التي يوفرها GET.

اسم العملة المشفرةGET

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامADA

مقدمةصُمم GET ليكون توكن يواكب تطور قطاع الترفيه، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لـ Web3. وتتوافق خصائص Web3، مثل ديمقراطية صنع القرار وسرعة توزيع القيمة، بشكل كبير مع مجموعة حالات الاستخدام التي يوفرها GET.

قطاع

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