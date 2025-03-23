FORM1

Form هي تقنية بلوكتشين متطورة من الطبقة 2 مصممة لدمج المشاركة الاجتماعية بسلاسة مع التمويل اللامركزي. تعمل تقنية بلوكتشين Form بشكل طبيعي على تحفيز تطبيقات منحنى الترابط الاجتماعي مثل منصات الإطلاق ووكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام نقاط FORM وForm مع تطوير فئة SocialFi. Form عبارة عن نظام بيئي أحادي الغرض تم تصميمه لإضفاء اللامركزية على فئة أصول SocialFi.

اسم العملة المشفرةFORM1

التصنيفNo.3740

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض5,000,000,000

إجمالي العرض5,000,000,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.006162330908557581,2025-03-23

أدنى سعر0.000075767166556216,2025-05-22

البلوكتشين العامETH

مقدمةForm هي تقنية بلوكتشين متطورة من الطبقة 2 مصممة لدمج المشاركة الاجتماعية بسلاسة مع التمويل اللامركزي. تعمل تقنية بلوكتشين Form بشكل طبيعي على تحفيز تطبيقات منحنى الترابط الاجتماعي مثل منصات الإطلاق ووكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام نقاط FORM وForm مع تطوير فئة SocialFi. Form عبارة عن نظام بيئي أحادي الغرض تم تصميمه لإضفاء اللامركزية على فئة أصول SocialFi.

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