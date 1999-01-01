FLY

يقوم Fly Trade بتجميع السيولة من DEXs وبروتوكولات DeFi والجسور لتوفير أسعار أفضل بشكل يمكن إثباته مقارنة بالمجمعين الرائدين، مع تقديم تجربة مستخدم سلسة.

اسم العملة المشفرةFLY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض100 000 000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSONIC

مقدمةيقوم Fly Trade بتجميع السيولة من DEXs وبروتوكولات DeFi والجسور لتوفير أسعار أفضل بشكل يمكن إثباته مقارنة بالمجمعين الرائدين، مع تقديم تجربة مستخدم سلسة.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.