FLYN

تدور أحداث Fly Niza حول المتعة في عالم الكريبتو. بينما تُركز التوكن الأخرى على الفائدة، تُركز Fly Niza على إضفاء البهجة والإثارة وشعورٍ جديدٍ بالحرية. صُممت على سلسلة BNB، وهي عملةٌ إلكترونيةٌ مصممةٌ لمن يرغبون في الاستمتاع بالتجربة دون ضغط الوعود المعقدة.

اسم العملة المشفرةFLYN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتدور أحداث Fly Niza حول المتعة في عالم الكريبتو. بينما تُركز التوكن الأخرى على الفائدة، تُركز Fly Niza على إضفاء البهجة والإثارة وشعورٍ جديدٍ بالحرية. صُممت على سلسلة BNB، وهي عملةٌ إلكترونيةٌ مصممةٌ لمن يرغبون في الاستمتاع بالتجربة دون ضغط الوعود المعقدة.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
FLYN/USDT
Fly Niza
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24 ساعة مرتفع
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24 ساعة منخفض
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حجم 24 ساعة (FLYN)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
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رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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