FLOWER

مشروع Sunflower Land هي لعبة تقمص أدوار زراعية مفتوحة المصدر حيث يستكشف اللاعبون الكون السحري ويتاجرون ويكتشفون العناصر القابلة للتحصيل.

اسم العملة المشفرةFLOWER

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض20,450,009

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةمشروع Sunflower Land هي لعبة تقمص أدوار زراعية مفتوحة المصدر حيث يستكشف اللاعبون الكون السحري ويتاجرون ويكتشفون العناصر القابلة للتحصيل.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.