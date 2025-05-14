FITCOIN

توكن تم بناؤه حول قصة ذات طابع لياقة بدنية.

اسم العملة المشفرةFITCOIN

التصنيفNo.3232

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.00799358696475569,2025-05-14

أدنى سعر0.001827405198749616,2025-05-15

البلوكتشين العامSOL

مقدمةتوكن تم بناؤه حول قصة ذات طابع لياقة بدنية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.