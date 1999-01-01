FISHW

مشروع FishWar لعبة ذكاء اصطناعي تعتمد على تقمص الأدوار، حيث يخوض اللاعبون معارك في محيط ما بعد نهاية العالم ويكسبون مكافآت من خلال أسلوب لعب استراتيجي: وضع مجاني، وطور المغامرة والساحة، وطور الدوران وصيد البيض، ومجموع NFT حصرية، وعناصر داخل اللعبة. يستطيع اللاعبون الآن التعمق في عالم عميل الذكاء الاصطناعي FISHWAR. يُكمل هذا العميل جميع المهام داخل اللعبة. ويمكن للاعبين التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي متقدم مصمم لإجراء محادثات هادفة وديناميكية داخل اللعبة.

اسم العملة المشفرةFISHW

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض57,076,697,777

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSEIEVM

مقدمةمشروع FishWar لعبة ذكاء اصطناعي تعتمد على تقمص الأدوار، حيث يخوض اللاعبون معارك في محيط ما بعد نهاية العالم ويكسبون مكافآت من خلال أسلوب لعب استراتيجي: وضع مجاني، وطور المغامرة والساحة، وطور الدوران وصيد البيض، ومجموع NFT حصرية، وعناصر داخل اللعبة. يستطيع اللاعبون الآن التعمق في عالم عميل الذكاء الاصطناعي FISHWAR. يُكمل هذا العميل جميع المهام داخل اللعبة. ويمكن للاعبين التفاعل مع نظام ذكاء اصطناعي متقدم مصمم لإجراء محادثات هادفة وديناميكية داخل اللعبة.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.