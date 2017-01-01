FCAT

Fortune Cat هي لعبة تعتمد على تقنية بلوكتشين على تيليجرام، تجمع بين اللعب الجذاب وفرص الربح من خلال عملات TON وFCAT. منذ عام 2017، شهدت الألعاب التقليدية التابعة لعلامة Idle نموًا ملحوظًا، ما جذب لاعبين من جميع أنحاء العالم. مستوحاة من هذه الألعاب، تُسخّر فورتشن كات تقنية بلوكتشين لإنشاء إمبراطورية لامركزية من القطط الافتراضية، حيث يمكن للاعبين جمعها وتداولها وكسب المال في بيئة حيوية.

اسم العملة المشفرةFCAT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,200,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامTONCOIN

مقدمةFortune Cat هي لعبة تعتمد على تقنية بلوكتشين على تيليجرام، تجمع بين اللعب الجذاب وفرص الربح من خلال عملات TON وFCAT. منذ عام 2017، شهدت الألعاب التقليدية التابعة لعلامة Idle نموًا ملحوظًا، ما جذب لاعبين من جميع أنحاء العالم. مستوحاة من هذه الألعاب، تُسخّر فورتشن كات تقنية بلوكتشين لإنشاء إمبراطورية لامركزية من القطط الافتراضية، حيث يمكن للاعبين جمعها وتداولها وكسب المال في بيئة حيوية.

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