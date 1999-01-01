ESCG

ESCG - حوكمة، اكسب، ثبّت. ESCG هو رمز الخدمات والحوكمة الأساسي المصمم لدعم بيئة تمويل لامركزي مستدامة ومجتمعية. يوفر ثلاث وظائف أساسية: حقوق الحوكمة، وفرص العائد، وآليات الاستقرار. توكن الخدمات الثلاثية يُغذي نظام ESCC البيئي.

اسم العملة المشفرةESCG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض3,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةESCG - حوكمة، اكسب، ثبّت. ESCG هو رمز الخدمات والحوكمة الأساسي المصمم لدعم بيئة تمويل لامركزي مستدامة ومجتمعية. يوفر ثلاث وظائف أساسية: حقوق الحوكمة، وفرص العائد، وآليات الاستقرار. توكن الخدمات الثلاثية يُغذي نظام ESCC البيئي.

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