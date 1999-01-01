ELR

إن Elaria (ELR) هو مشروع ألعاب قائم على تقنية بلوكتشين، يُضفي عالمًا خياليًا ثريًا وغامرًا من خلال أسلوب لعب استراتيجي وآليات تعتمد على التوكن. مستوحاة من تقاليد ألعاب بطاقات التداول الكلاسيكية، تُعرّف Elaria اللاعبين على عالم مايثيرا الغامض، حيث يتنافس سحرة أقوياء يُعرفون باسم "بلانسكويلر" لاستعادة التوازن إلى سحر الكون المُحطم.

اسم العملة المشفرةELR

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةإن Elaria (ELR) هو مشروع ألعاب قائم على تقنية بلوكتشين، يُضفي عالمًا خياليًا ثريًا وغامرًا من خلال أسلوب لعب استراتيجي وآليات تعتمد على التوكن. مستوحاة من تقاليد ألعاب بطاقات التداول الكلاسيكية، تُعرّف Elaria اللاعبين على عالم مايثيرا الغامض، حيث يتنافس سحرة أقوياء يُعرفون باسم "بلانسكويلر" لاستعادة التوازن إلى سحر الكون المُحطم.

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