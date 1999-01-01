ELDE

مشروع Elderglade هو نظام بيئي لألعاب الخيال من الجيل التالي على منصة Web3، يجمع بين اثنين من أنجح أنواع الألعاب. يُنشئ نموذجًا هجينًا فريدًا يدعم استقطاب عدد كبير من المستخدمين والتفاعل العميق والطويل الأمد. يمكن الوصول إلى النظام البيئي عبر LINE وتيلجرام وتطبيقات الجوال الأصلية (iOS وAndroid) والمتصفح، مما يُتيح عملية دمج سلسة على نطاق واسع.

اسم العملة المشفرةELDE

التصنيفNo.865

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض400,000,000

إجمالي العرض400,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع Elderglade هو نظام بيئي لألعاب الخيال من الجيل التالي على منصة Web3، يجمع بين اثنين من أنجح أنواع الألعاب. يُنشئ نموذجًا هجينًا فريدًا يدعم استقطاب عدد كبير من المستخدمين والتفاعل العميق والطويل الأمد. يمكن الوصول إلى النظام البيئي عبر LINE وتيلجرام وتطبيقات الجوال الأصلية (iOS وAndroid) والمتصفح، مما يُتيح عملية دمج سلسة على نطاق واسع.

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