EDG

مشروع EdgeGrid هو أول بروتوكول حوسبة مكانية ثلاثية الأبعاد يعتمد على DePIN، ويحوّل ملايين من أجهزة XR إلى شبكة تدريب ذكاء اصطناعي آنية. يصبح كل مستخدم XR "خلية عصبية مكانية"، تمسح الواقع بدقة فوتونية لتدريب المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات الشبيهة بالبشر، وأنظمة الذكاء الاصطناعي العام.

اسم العملة المشفرةEDG

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول10,000,000,000,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةمشروع EdgeGrid هو أول بروتوكول حوسبة مكانية ثلاثية الأبعاد يعتمد على DePIN، ويحوّل ملايين من أجهزة XR إلى شبكة تدريب ذكاء اصطناعي آنية. يصبح كل مستخدم XR "خلية عصبية مكانية"، تمسح الواقع بدقة فوتونية لتدريب المركبات ذاتية القيادة، والروبوتات الشبيهة بالبشر، وأنظمة الذكاء الاصطناعي العام.

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