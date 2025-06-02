EDGEN

تُطوّر شركة LayerEdge أول طبقة تحقق ZK في العالم، وهي edgenOS، مدعومة بشريًا. مع أكثر من مليون مستخدم، نُتيح إمكانية التحقق من خلال تقنية البلوك تشين للجميع، مستفيدين من البنية الأمنية الفريدة لبيتكوين.

اسم العملة المشفرةEDGEN

التصنيفNo.1785

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)2.19%

المعروض المتداول176,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.176%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.0252839382104077,2025-06-02

أدنى سعر0.009041380374616857,2025-06-19

البلوكتشين العامETH

مقدمةتُطوّر شركة LayerEdge أول طبقة تحقق ZK في العالم، وهي edgenOS، مدعومة بشريًا. مع أكثر من مليون مستخدم، نُتيح إمكانية التحقق من خلال تقنية البلوك تشين للجميع، مستفيدين من البنية الأمنية الفريدة لبيتكوين.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.