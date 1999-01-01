DTVC

عصر Web3 لتفاعلات الخدمات العامة. يستخدم نظامنا اللامركزي لإدارة علاقات العملاء، الحاصل على براءة اختراع، الذكاء الاصطناعي لتبسيط تفاعلات الحكومة مع المواطنين بشكل آمن.

اسم العملة المشفرةDTVC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةعصر Web3 لتفاعلات الخدمات العامة. يستخدم نظامنا اللامركزي لإدارة علاقات العملاء، الحاصل على براءة اختراع، الذكاء الاصطناعي لتبسيط تفاعلات الحكومة مع المواطنين بشكل آمن.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.