DOOD

نقدم لكم DOOD$، التوكن الرسمي لمشروع Doodles. الثورة الإبداعية هنا.

اسم العملة المشفرةDOOD

التصنيفNo.735

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.11%

المعروض المتداول7,800,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول0.78%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.013144909561478364,2025-05-09

أدنى سعر0.00348689672393806,2025-05-25

البلوكتشين العامSOL

مقدمةنقدم لكم DOOD$، التوكن الرسمي لمشروع Doodles. الثورة الإبداعية هنا.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.