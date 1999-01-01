DHN

Dohrnii هي منصة تعليمية للعملات المشفرة من الجيل التالي مصممة لتمكين المستثمرين من خلال تجربة تعليمية تفاعلية وألعابية. توفر أكاديمية Dohrnii دورات منظمة ومختارة من قبل خبراء لتوجيه المستخدمين خلال جوانب مختلفة من تقنية البلوكتشين واستراتيجيات التداول وإدارة المخاطر والتمويل اللامركزي (DeFi). من خلال دمج نظام تعلم واربح، تعمل Dohrnii على تحفيز مشاركة المستخدم من خلال مكافأة المتعلمين برموز $DHN أثناء تقدمهم في الدروس وإكمال الاختبارات والمشاركة في التحديات.

اسم العملة المشفرةDHN

مبلغ التوكن372,000,000

وقت الإصدار--

العرض المتداول17,075,042

سعر الإصدار--