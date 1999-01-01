DEPIN

تُعدّ DepinTech رائدةً في مستقبل الشبكات اللامركزية من خلال توفير حلول مبتكرة لشبكات الجيل الخامس (5G) ومكافآت التوكن. تتيح أجهزتها المتطورة التي تدعم تقنية الجيل الخامس (5G) للمستخدمين المشاركة بفعالية في توسيع الشبكة مع كسب توكن Depin، مما يُسهّل عملية الجمع بين أحدث التقنيات والتطبيقات العملية.

اسم العملة المشفرةDEPIN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامARB

مقدمةتُعدّ DepinTech رائدةً في مستقبل الشبكات اللامركزية من خلال توفير حلول مبتكرة لشبكات الجيل الخامس (5G) ومكافآت التوكن. تتيح أجهزتها المتطورة التي تدعم تقنية الجيل الخامس (5G) للمستخدمين المشاركة بفعالية في توسيع الشبكة مع كسب توكن Depin، مما يُسهّل عملية الجمع بين أحدث التقنيات والتطبيقات العملية.

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