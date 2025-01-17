DEFIAI

تم إطلاق DeFi Agents AI في ديسمبر 2024، وهو مساعد تداول للكريبتو مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يركز المشروع على تزويد المتداولين بأدوات لتحليل السوق والتداول الآلي وتحسين الاستراتيجية. تم تطوير المنصة بواسطة فريق عالمي من الخبراء ذوي الخبرة الواسعة في الذكاء الاصطناعي والتداول والبلوك تشين، وتهدف إلى تبسيط عمليات التداول مع تعظيم الكفاءة والربحية. توكن $DEFAI هو توكن الأداة المساعدة الأصلي لمنصة DeFi Agents AI. يتم استخدامه لفتح ميزات متميزة، بما في ذلك روبوتات التداول المتقدمة بالذكاء الاصطناعي ومكافآت التخزين والوصول إلى استراتيجيات التداول المخصصة.

اسم العملة المشفرةDEFIAI

التصنيفNo.9229

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.008971016743225507,2025-01-17

أدنى سعر0.00009841384470725,2025-05-15

البلوكتشين العامBASE

مقدمةتم إطلاق DeFi Agents AI في ديسمبر 2024، وهو مساعد تداول للكريبتو مدعوم بالذكاء الاصطناعي. يركز المشروع على تزويد المتداولين بأدوات لتحليل السوق والتداول الآلي وتحسين الاستراتيجية. تم تطوير المنصة بواسطة فريق عالمي من الخبراء ذوي الخبرة الواسعة في الذكاء الاصطناعي والتداول والبلوك تشين، وتهدف إلى تبسيط عمليات التداول مع تعظيم الكفاءة والربحية. توكن $DEFAI هو توكن الأداة المساعدة الأصلي لمنصة DeFi Agents AI. يتم استخدامه لفتح ميزات متميزة، بما في ذلك روبوتات التداول المتقدمة بالذكاء الاصطناعي ومكافآت التخزين والوصول إلى استراتيجيات التداول المخصصة.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.