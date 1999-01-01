DCC

تُحدث DCC ثورةً في التمويل اللامركزي من خلال دمج إقراض الأصول الحقيقية (RWA)، وعمليات المبادلة عبر السلاسل، وصناعة السوق الآلية (AMM) بسلاسة في منصة واحدة فعّالة. بفضل تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُحسّن DCC الأتمتة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أكثر ذكاءً ومرونة.

اسم العملة المشفرةDCC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةتُحدث DCC ثورةً في التمويل اللامركزي من خلال دمج إقراض الأصول الحقيقية (RWA)، وعمليات المبادلة عبر السلاسل، وصناعة السوق الآلية (AMM) بسلاسة في منصة واحدة فعّالة. بفضل تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُحسّن DCC الأتمتة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أكثر ذكاءً ومرونة.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.