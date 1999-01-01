DCC

تُحدث DCC ثورةً في التمويل اللامركزي من خلال دمج إقراض الأصول الحقيقية (RWA)، وعمليات المبادلة عبر السلاسل، وصناعة السوق الآلية (AMM) بسلاسة في منصة واحدة فعّالة. بفضل تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُحسّن DCC الأتمتة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أكثر ذكاءً ومرونة.

اسم العملة المشفرةDCC

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةتُحدث DCC ثورةً في التمويل اللامركزي من خلال دمج إقراض الأصول الحقيقية (RWA)، وعمليات المبادلة عبر السلاسل، وصناعة السوق الآلية (AMM) بسلاسة في منصة واحدة فعّالة. بفضل تكامل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تُحسّن DCC الأتمتة وإدارة المخاطر واتخاذ القرارات، مما يوفر للمستخدمين تجربة تداول أكثر ذكاءً ومرونة.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
DCC/USDT
DeFi Connect Credit
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (DCC)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
DCC/USDT
DeFi Connect Credit
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (DCC)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
خدمة العملاء أونلاين
Loading...