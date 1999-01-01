DARK

مشروع $DARK هو مشروع يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية GameFi والبنية التحتية، بقيادة @edgarpavlovsky (مؤسس @mtndao). إنه أكثر من مجرد عملة ميم، إنه رائد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحقيقية. أطلق الفريق مشروع DARK Games، وهو عالم ألعاب تتقاتل فيه الذكاء الاصطناعي فقط. لا يلعب البشر، بل يراهنون على النتائج، ويرعون الذكاء الاصطناعي، ويصممون الاستراتيجيات. وللمرة الأولى، يخطف الذكاء الاصطناعي الأضواء.

اسم العملة المشفرةDARK

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع $DARK هو مشروع يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنية GameFi والبنية التحتية، بقيادة @edgarpavlovsky (مؤسس @mtndao). إنه أكثر من مجرد عملة ميم، إنه رائد في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الحقيقية. أطلق الفريق مشروع DARK Games، وهو عالم ألعاب تتقاتل فيه الذكاء الاصطناعي فقط. لا يلعب البشر، بل يراهنون على النتائج، ويرعون الذكاء الاصطناعي، ويصممون الاستراتيجيات. وللمرة الأولى، يخطف الذكاء الاصطناعي الأضواء.

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