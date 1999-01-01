CP

Coint- إعادة تعريف تجربة التداول اللامركزي. نقدم منصة DEX ثورية، مصممة لإحداث نقلة نوعية في التداول والربط بين المنصات من خلال تقنية سلسة، وابتكار يركز على المستخدم، وتمكين المجتمع. مبنية على أساس من الأمان والكفاءة، توفر كوينت أدوات متطورة لعصر جديد من التمويل اللامركزي.

اسم العملة المشفرةCP

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةCoint- إعادة تعريف تجربة التداول اللامركزي. نقدم منصة DEX ثورية، مصممة لإحداث نقلة نوعية في التداول والربط بين المنصات من خلال تقنية سلسة، وابتكار يركز على المستخدم، وتمكين المجتمع. مبنية على أساس من الأمان والكفاءة، توفر كوينت أدوات متطورة لعصر جديد من التمويل اللامركزي.

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