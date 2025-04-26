CORN

أهلاً بكم في Corn، شبكة إيثريوم من الجيل الثاني، مصممة لإطلاق العنان لكامل إمكانات بيتكوين. تقدم كورن نظاماً بيئياً غنياً يركز على بيتكوين، مدعوماً بتقنيات متطورة، بما في ذلك بيتكوين (BTCN) كرمز للغاز، ونظام بوبكورن للحوافز طويلة الأجل، وLayerZero لنقل الأصول بسلاسة عبر السلاسل. بُنيت كورن على منصة أربيتروم أوربت، وتتميز بكفاءة وتوسع لا مثيل لهما، مع دعمها لتقنية ستايلس، مما يُمكّن المطورين من استخدام لغات برمجة متعددة لتطوير العقود الذكية.

اسم العملة المشفرةCORN

التصنيفNo.649

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.44%

المعروض المتداول525,000,000

إجمالي العرض2,100,000,000

إجمالي العرض2,100,000,000

معدل التداول0.25%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.079342336947006,2025-05-11

أدنى سعر0.04348273468795703,2025-04-26

البلوكتشين العامETH

مقدمةأهلاً بكم في Corn، شبكة إيثريوم من الجيل الثاني، مصممة لإطلاق العنان لكامل إمكانات بيتكوين. تقدم كورن نظاماً بيئياً غنياً يركز على بيتكوين، مدعوماً بتقنيات متطورة، بما في ذلك بيتكوين (BTCN) كرمز للغاز، ونظام بوبكورن للحوافز طويلة الأجل، وLayerZero لنقل الأصول بسلاسة عبر السلاسل. بُنيت كورن على منصة أربيتروم أوربت، وتتميز بكفاءة وتوسع لا مثيل لهما، مع دعمها لتقنية ستايلس، مما يُمكّن المطورين من استخدام لغات برمجة متعددة لتطوير العقود الذكية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.