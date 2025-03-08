COCORO

COCORO هي عملة ميمية.

اسم العملة المشفرةCOCORO

التصنيفNo.3250

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.00%

المعروض المتداول0

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض797,500,000

معدل التداول0%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.09527631514699862,2025-03-08

أدنى سعر0.004446740189520711,2025-04-22

البلوكتشين العامBASE

مقدمةCOCORO هي عملة ميمية.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.