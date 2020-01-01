CGX

إن Forkast هو سوق تنبؤات للألعاب وثقافة الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالتداول على الرياضات الإلكترونية والميم والبث المباشر واتجاهات Web3. تعمل Community Gaming على تمكين الألعاب التنافسية من خلال محافظ مدمجة، وعدم وجود رسوم، ومدفوعات آلية لأكثر من 50,000 مباراة شهرية. منذ عام 2020، دفعت لأكثر من 20,000 لاعب وأنشأت 800,000 محفظة. تعمل كلتا المنصتين على CGX، وهو توكن فائدة للمراهنة وحوافز السيولة والوصول إلى البطولات والمشاركة في سوق التنبؤ.

اسم العملة المشفرةCGX

مبلغ التوكن1,000,000,000

وقت الإصدار--

العرض المتداول0

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