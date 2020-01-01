CGX

إن Forkast هو سوق تنبؤات للألعاب وثقافة الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالتداول على الرياضات الإلكترونية والميم والبث المباشر واتجاهات Web3. تعمل Community Gaming على تمكين الألعاب التنافسية من خلال محافظ مدمجة، وعدم وجود رسوم، ومدفوعات آلية لأكثر من 50,000 مباراة شهرية. منذ عام 2020، دفعت لأكثر من 20,000 لاعب وأنشأت 800,000 محفظة. تعمل كلتا المنصتين على CGX، وهو توكن فائدة للمراهنة وحوافز السيولة والوصول إلى البطولات والمشاركة في سوق التنبؤ.

اسم العملة المشفرةCGX

مبلغ التوكن1,000,000,000

وقت الإصدار--

العرض المتداول0

سعر الإصدار--

بحث
المفضلة
CGX/USDT
Forkast
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (CGX)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة (0)
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء أونلاين
Loading...