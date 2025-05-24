CA

البنية التحتية لذكاء الطقس الجغرافي لتطبيقات Web3 اللامركزية للذكاء الاصطناعي

اسم العملة المشفرةCA

التصنيفNo.3198

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.02480716628200146,2025-05-27

أدنى سعر0.0031544090030083,2025-05-24

البلوكتشين العامBSC

مقدمةالبنية التحتية لذكاء الطقس الجغرافي لتطبيقات Web3 اللامركزية للذكاء الاصطناعي

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.