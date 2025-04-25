CAPY

Capybara (CAPY) هي أجمل توكن ميم لسولانا، محملة بسحر الكابيبارا، جاهزة للانطلاق إلى القمر!

اسم العملة المشفرةCAPY

التصنيفNo.3262

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.002488141286135751,2025-05-09

أدنى سعر0.001050599421406134,2025-04-25

البلوكتشين العامSOL

مقدمةCapybara (CAPY) هي أجمل توكن ميم لسولانا، محملة بسحر الكابيبارا، جاهزة للانطلاق إلى القمر!

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.