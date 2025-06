CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

اسم العملة المشفرةCA1

التصنيفNo.1399

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)18,95%

المعروض المتداول9 671 260

إجمالي العرض270 000 000

إجمالي العرض270 000 000

معدل التداول0.0358%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.7091320800046876,2024-11-01

أدنى سعر0.1615430304068605,2024-09-06

البلوكتشين العامETH

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.