BWAH

$BWAHهو عملة ميم مبنية حول صورة "البومر"، وتدور قصته حول رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، خريج جامعة نورث كارولينا، وأب أعزب، يصنع من خلال بث مباشر لإطلاق التوكنات شخصية بطل من الدرجة الدنيا يعارض ثقافة العمل 996 والاستغلال المؤسسي.

اسم العملة المشفرةBWAH

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$BWAHهو عملة ميم مبنية حول صورة "البومر"، وتدور قصته حول رجل يبلغ من العمر 44 عامًا، خريج جامعة نورث كارولينا، وأب أعزب، يصنع من خلال بث مباشر لإطلاق التوكنات شخصية بطل من الدرجة الدنيا يعارض ثقافة العمل 996 والاستغلال المؤسسي.

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