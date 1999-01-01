BUDDY

$BUDDY هو توكن Creator Buddy، وهي منصة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إنشاء منشورات فيروسية وتعزيز المشاركة وتنمية حضورهم على X (Twitter سابقًا).

اسم العملة المشفرةBUDDY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمة$BUDDY هو توكن Creator Buddy، وهي منصة محتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على إنشاء منشورات فيروسية وتعزيز المشاركة وتنمية حضورهم على X (Twitter سابقًا).

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.