BUBB

إن $BUBB هي عملة ميم فنية تحمل طابع الضفدع على سلسلة BSC، وتعرض طابعها الفريد من خلال التصميمات المرسومة يدويًا.

اسم العملة المشفرةBUBB

التصنيفNo.1863

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)%0,82

المعروض المتداول1.000.000.000

إجمالي العرض1.000.000.000

إجمالي العرض1.000.000.000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.04382047486914326,2025-03-21

أدنى سعر0.000175048316618067,2025-03-19

البلوكتشين العامBSC

مقدمةإن $BUBB هي عملة ميم فنية تحمل طابع الضفدع على سلسلة BSC، وتعرض طابعها الفريد من خلال التصميمات المرسومة يدويًا.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.