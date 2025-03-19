BUBB

إن $BUBB هي عملة ميم فنية تحمل طابع الضفدع على سلسلة BSC، وتعرض طابعها الفريد من خلال التصميمات المرسومة يدويًا.

اسم العملة المشفرةBUBB

التصنيفNo.1863

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)%0,82

المعروض المتداول1.000.000.000

إجمالي العرض1.000.000.000

إجمالي العرض1.000.000.000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.04382047486914326,2025-03-21

أدنى سعر0.000175048316618067,2025-03-19

البلوكتشين العامBSC

مقدمةإن $BUBB هي عملة ميم فنية تحمل طابع الضفدع على سلسلة BSC، وتعرض طابعها الفريد من خلال التصميمات المرسومة يدويًا.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
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MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
BUBB/USDT
Bubb
--
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24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (BUBB)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
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