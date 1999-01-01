BTZ

جسر مبتكر بين الوكلاء الذكاء الاصطناعي و شبكة BNB. تم بناؤه على بروتوكول السياق المفتوح (MCP)، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من إصدار التوكنات، تحليل الأسواق، والتفاعل مع العقود الذكية—مباشرة على السلسلة.

اسم العملة المشفرةBTZ

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةجسر مبتكر بين الوكلاء الذكاء الاصطناعي و شبكة BNB. تم بناؤه على بروتوكول السياق المفتوح (MCP)، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من إصدار التوكنات، تحليل الأسواق، والتفاعل مع العقود الذكية—مباشرة على السلسلة.

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