BROCCOLIF3B

أول Broccoli (كلب CZ) على Four.meme

اسم العملة المشفرةBROCCOLIF3B

التصنيفNo.1002

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.73%

المعروض المتداول1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول1%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.13890875886990198,2025-03-19

أدنى سعر0.002153616438246692,2025-02-14

البلوكتشين العامBSC

مقدمةأول Broccoli (كلب CZ) على Four.meme

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.