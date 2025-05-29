BROAK

تعرّف على BROAK، الضفدع رقم 1 في Base - بقليل من الشجاعة والكثير من العزيمة، يخوض BROAK معركةً ضدّ راغبولرز وجيتس للحفاظ على سلامة حقائبك ومكاسبك. مُسلّحًا بالميم، وقوة مجتمعه، وعدم التسامح مطلقًا مع عمليات الاحتيال، BROAK هنا ليُغيّر مفهوم القوة ويُنشئ مجتمعًا ممتعًا ومستدامًا لعملات الميم. انضمّ إلى راغ فري فيرس، حيث يُناضل فريق من ضفادع الميم من أجل الحرية المالية عبر جميع سلاسل التوريد - وتزدهر أيدي الماس.

اسم العملة المشفرةBROAK

التصنيفNo.1299

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض690,000,000

إجمالي العرض690,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.013834281736984748,2025-06-03

أدنى سعر0.005475633514397986,2025-05-29

البلوكتشين العامBASE

مقدمةتعرّف على BROAK، الضفدع رقم 1 في Base - بقليل من الشجاعة والكثير من العزيمة، يخوض BROAK معركةً ضدّ راغبولرز وجيتس للحفاظ على سلامة حقائبك ومكاسبك. مُسلّحًا بالميم، وقوة مجتمعه، وعدم التسامح مطلقًا مع عمليات الاحتيال، BROAK هنا ليُغيّر مفهوم القوة ويُنشئ مجتمعًا ممتعًا ومستدامًا لعملات الميم. انضمّ إلى راغ فري فيرس، حيث يُناضل فريق من ضفادع الميم من أجل الحرية المالية عبر جميع سلاسل التوريد - وتزدهر أيدي الماس.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.