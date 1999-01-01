BOXCAT

Boxcat هو مشروع P2E قائم على المجتمع. يسعى مشروع BOXCAT الذي يركز على المجتمع إلى الحصول على ترفيه Web3 كامل من خلال Character NFT وتوكن الميم اضغط لتربح و حفلة VIP مع المالكين. انضم أكثر من 590 ألف مستخدم إلى لعبتنا. انضمّوا إلينا!

اسم العملة المشفرةBOXCAT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةBoxcat هو مشروع P2E قائم على المجتمع. يسعى مشروع BOXCAT الذي يركز على المجتمع إلى الحصول على ترفيه Web3 كامل من خلال Character NFT وتوكن الميم اضغط لتربح و حفلة VIP مع المالكين. انضم أكثر من 590 ألف مستخدم إلى لعبتنا. انضمّوا إلينا!

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