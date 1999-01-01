BOXCAT

Boxcat هو مشروع P2E قائم على المجتمع. يسعى مشروع BOXCAT الذي يركز على المجتمع إلى الحصول على ترفيه Web3 كامل من خلال Character NFT وتوكن الميم اضغط لتربح و حفلة VIP مع المالكين. انضم أكثر من 590 ألف مستخدم إلى لعبتنا. انضمّوا إلينا!

اسم العملة المشفرةBOXCAT

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBSC

مقدمةBoxcat هو مشروع P2E قائم على المجتمع. يسعى مشروع BOXCAT الذي يركز على المجتمع إلى الحصول على ترفيه Web3 كامل من خلال Character NFT وتوكن الميم اضغط لتربح و حفلة VIP مع المالكين. انضم أكثر من 590 ألف مستخدم إلى لعبتنا. انضمّوا إلينا!

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.

MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
بحث
المفضلة
BOXCAT/USDT
BoxcatAI
----
--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (BOXCAT)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
معلومات
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
دفتر الطلبات
تداولات السوق
تداولات السوق
الأسواق الفورية
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
MEXC هي طريقك الأسهل إلى الكريبتو. استكشف بورصة العملات المشفرة الرائدة عالميًا لشراء وتداول وكسب الكريبتو. تداول البيتكوين BTC، والإيثيريوم ETH، وأكثر من 3,000 عملة بديلة.
BOXCAT/USDT
BoxcatAI
--
--‎--
24 ساعة مرتفع
--
24 ساعة منخفض
--
حجم 24 ساعة (BOXCAT)
--
مبلغ 24 ساعة (USDT)
--
رسم بياني
دفتر الطلبات
تداولات السوق
معلومات
الطلبات المفتوحة（0）
سجل الطلب
سجل المعاملات
الصفقات المفتوحة (0)
network_iconالشبكة غير طبيعية
الخط 1
خدمة العملاء أونلاين
Loading...