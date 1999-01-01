BOOPA

أطلق السيد بيترز عملة Boopa بهدف مكافأة المجتمع عبر عمليات الإيردروب. وهي أول عملة مشفرة مستوحاة من الكلاب تُطرح على منصة boop.fun. تدور قصة هذه العملة حول مشروع مجتمعي، ويأمل المُصدر في توزيع التوكن على أعضاء المجتمع عبر عمليات الإيردروب.

اسم العملة المشفرةBOOPA

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةأطلق السيد بيترز عملة Boopa بهدف مكافأة المجتمع عبر عمليات الإيردروب. وهي أول عملة مشفرة مستوحاة من الكلاب تُطرح على منصة boop.fun. تدور قصة هذه العملة حول مشروع مجتمعي، ويأمل المُصدر في توزيع التوكن على أعضاء المجتمع عبر عمليات الإيردروب.

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