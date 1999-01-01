BOOKIE

يُشغّل $BOOKIE منصة Bookie AI، أول منصة مراهنات رياضية ذاتية التشغيل بالكامل، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُقدّم المنصة احتمالات أفضل، ورسومًا أقل، وشفافية كاملة باستخدام تقنية بلوكتشين. بخلاف منصات المراهنات الرياضية التقليدية، تستخدم منصة Bookie AI وكلاء أذكياء بدلًا من المتداولين البشريين، ولا تُقيّد عدد الفائزين، وتدعم المراهنين المهرة الذين غالبًا ما يتجاهلهم الآخرون.

اسم العملة المشفرةBOOKIE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0,00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0,00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامBASE

مقدمةيُشغّل $BOOKIE منصة Bookie AI، أول منصة مراهنات رياضية ذاتية التشغيل بالكامل، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تُقدّم المنصة احتمالات أفضل، ورسومًا أقل، وشفافية كاملة باستخدام تقنية بلوكتشين. بخلاف منصات المراهنات الرياضية التقليدية، تستخدم منصة Bookie AI وكلاء أذكياء بدلًا من المتداولين البشريين، ولا تُقيّد عدد الفائزين، وتدعم المراهنين المهرة الذين غالبًا ما يتجاهلهم الآخرون.

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