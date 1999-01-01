BOOCHIE

BOOCHIE هي عملة ميم مستوحاة من Boochie، وهي شخصية جديدة من ابتكار Matt Furie. شوهد Boochie لأول مرة في مجموعة NFT لعام 2023 ZOGZ، ومن المتوقع أن يلعب دور الشرير في كتاب Furie القادم Cortex Vortex.

اسم العملة المشفرةBOOCHIE

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

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السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامETH

مقدمةBOOCHIE هي عملة ميم مستوحاة من Boochie، وهي شخصية جديدة من ابتكار Matt Furie. شوهد Boochie لأول مرة في مجموعة NFT لعام 2023 ZOGZ، ومن المتوقع أن يلعب دور الشرير في كتاب Furie القادم Cortex Vortex.

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