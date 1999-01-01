BOMB

Bombie هي اللعبة المصغرة الأعلى ربحًا على منصات تيليجرام وTON وLINE وKaia، وتتميز بوضع "الرماية للربح" حيث يقاتل اللاعبون الزومبي لكسب رموز $BOMB. وهي أول لعبة ثنائية المنصات على منصات تيليجرام وLINE، تعتمد نموذج إطلاق عادل للتوكن.

اسم العملة المشفرةBOMB

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض10,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامKLAY

مقدمةBombie هي اللعبة المصغرة الأعلى ربحًا على منصات تيليجرام وTON وLINE وKaia، وتتميز بوضع "الرماية للربح" حيث يقاتل اللاعبون الزومبي لكسب رموز $BOMB. وهي أول لعبة ثنائية المنصات على منصات تيليجرام وLINE، تعتمد نموذج إطلاق عادل للتوكن.

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