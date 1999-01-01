BETTY

مشروع $BETTY هي أول عملة تُطلق على منصة Boop، وقد سُميت تيمّنًا بحبيبته في مسلسل الرسوم المتحركة Futurama. وبصفتها أول عملة ميم على Boop، تمزج BETTY بين الحنين إلى الماضي ورواية القصص على المنصة، وتُعتبر مشروعًا واعدًا في مراحله الأولى.

اسم العملة المشفرةBETTY

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامSOL

مقدمةمشروع $BETTY هي أول عملة تُطلق على منصة Boop، وقد سُميت تيمّنًا بحبيبته في مسلسل الرسوم المتحركة Futurama. وبصفتها أول عملة ميم على Boop، تمزج BETTY بين الحنين إلى الماضي ورواية القصص على المنصة، وتُعتبر مشروعًا واعدًا في مراحله الأولى.

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