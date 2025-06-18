BEE

DAOBase هو مُشغّل ومُجمّع للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، يُمكّن أي شخص من إنشاء وإدارة وتنمية مجتمعات لامركزية بسهولة. بصفته أكبر مُجمّع وطبقة بنية تحتية للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) في Web3، قام DAOBase بربط أكثر من 170,000 منظمة لامركزية مستقلة (DAO) و6 ملايين مُشارك في الحوكمة عبر 7 سلاسل كتل رئيسية. من إصدار التوكن ودمج الحوكمة إلى التحليلات الفورية وأنظمة السمعة على السلسلة، يُوفّر DAOBase كل ما يحتاجه المُنشئون والمجتمعات لبناء منظمات لامركزية مستقلة (DAO) قوية ومستدامة - كل ذلك في مكان واحد.

اسم العملة المشفرةBEE

التصنيفNo.1670

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)3.81%

المعروض المتداول125,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.125%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.06429503090179263,2025-06-18

أدنى سعر0.013772151575412053,2025-06-20

البلوكتشين العامBSC

مقدمةDAOBase هو مُشغّل ومُجمّع للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، يُمكّن أي شخص من إنشاء وإدارة وتنمية مجتمعات لامركزية بسهولة. بصفته أكبر مُجمّع وطبقة بنية تحتية للمنظمات اللامركزية المستقلة (DAO) في Web3، قام DAOBase بربط أكثر من 170,000 منظمة لامركزية مستقلة (DAO) و6 ملايين مُشارك في الحوكمة عبر 7 سلاسل كتل رئيسية. من إصدار التوكن ودمج الحوكمة إلى التحليلات الفورية وأنظمة السمعة على السلسلة، يُوفّر DAOBase كل ما يحتاجه المُنشئون والمجتمعات لبناء منظمات لامركزية مستقلة (DAO) قوية ومستدامة - كل ذلك في مكان واحد.

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