BCHEM

تعرّف على مستقبل الكيمياء بتقنية البلوكتشين. طوّر أبحاث الكيمياء باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والأتمتة. ساهم في دفع عجلة الابتكار في الصناعات الكيميائية. في شركة Bitchemical Technologies، دمجنا تطبيقات البلوكتشين مع الصناعة الكيميائية منذ تأسيسنا عام 2020. واعتبارًا من عام 2023، بدأنا العمل على توفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المستقبل، لخدمة الصناعة الكيميائية.

اسم العملة المشفرةBCHEM

التصنيفNo.4804

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.012940842266744523,2025-01-22

أدنى سعر0.000230504944635482,2025-05-25

البلوكتشين العامBSC

مقدمةتعرّف على مستقبل الكيمياء بتقنية البلوكتشين. طوّر أبحاث الكيمياء باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية والأتمتة. ساهم في دفع عجلة الابتكار في الصناعات الكيميائية. في شركة Bitchemical Technologies، دمجنا تطبيقات البلوكتشين مع الصناعة الكيميائية منذ تأسيسنا عام 2020. واعتبارًا من عام 2023، بدأنا العمل على توفير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا المستقبل، لخدمة الصناعة الكيميائية.

قطاع

وسائل التواصل الاجتماعي

etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.